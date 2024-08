밀리켄 & 컴퍼니, 앨런 제이코비를 섬유 사업 부문 사장에 선임

스파르탄버그, 사우스캐롤라이나, 2024년 8월 28일 /PRNewswire/ -- 다각화된 글로벌 제조업체 밀리켄 & 컴퍼니(Milliken & Company)는 앨런 제이코비(Allen Jacoby)를 동사 EVP 겸 섬유 제품 포트폴리오에 대한 모든 운영 책임을 지는 섬유 사업 부문 사장에 선임한다는 것을 발표하게 되어 기쁘게 생각한다. 제이코비는 2021년부터 동사의 최고전략책임자 겸 기업 개발 및 혁신 담당 SVP로 재직했으며, 밀리켄에서 인턴으로부터 출발하여 이사회 멤버에 이르는 45년 동안 헌신적으로 근무한 후 은퇴하는 데이비드 스미스(David Smith)의 뒤를 잇는다.

Allen Jacoby becomes Milliken's new EVP and president of its textile business.