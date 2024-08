올림픽공원 시민 별빛향연, 손준호·신영숙 출격

한국체육산업개발, 무료 뮤지컬 콘서트

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국체육산업개발주식회사는 오는 31일 서울 송파구 올림픽공원 88호수 수변무대에서 뮤지컬 갈라 콘서트 ‘올림픽공원과 시민이 함께하는 별빛향연’을 개최한다.

이번 갈라 콘서트는 올림픽공원을 찾는 지역주민과 방문객들에게 문화향유의 기회를 제공하고자 기획된 공연으로, 특히 이용객이 많은 주말을 활용한 무료 야외 공연이라는 점에서 더욱 눈길을 끌고 있다.

가을을 재촉하는 ‘올림픽공원과 시민이 함께하는 별빛향연’

80분간 펼쳐질 이번 공연에는 실력파 배우 박소연이 진행을 맡았고, 강렬함과 섬세함을 아우르는 뮤지컬 퀸 신영숙, 중저음이 매력적인 뮤지컬 스타 손준호가 출연해 레베카(레베카), 댄싱퀸(맘마미아), 지금 이 순간(지킬앤하이드), You Will Never Walk Alone(회전목마), 14층 소녀(The girl in 14G) 등 유명 뮤지컬 곡들을 선보인다.

또한 뮤지컬 퍼포먼스팀 ‘스펠릭스’도 가세해 신나는 춤과 음악으로 관객의 눈과 귀를 즐겁게 한다.

체육산업 신치용 대표이사는 “저물어가는 여름밤, 많은 분들이 올림픽공원을 방문해 선물 같은 공연을 즐기며, 기억에 남는 시간을 보내길 바란다”고 전했다.

한국체육산업개발㈜는 문화체육관광부 산하 기타공공기관으로서 올림픽공원, 미사리 경정공원 등 88서울올림픽 시설물의 효율적인 관리 및 스포츠・문화 공간 제공을 통한 국민건강과 행복증진을 위하여 1990년 7월에 설립되었다.

