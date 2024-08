XPPen, 4K Artist Pro 19(Gen2) 드로잉 디스플레이 출시

-- 탁월한 색상 표현력과 듀얼 X3 Pro 스마트 칩 스타일러스가 특징

로스앤젤레스 2024년 8월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 올해로 창립 19주년을 맞이한 글로벌 그래픽 드로잉 태블릿 제조 생산 전문업체 XPPen이 26일 전문가용 디지털 드로잉 디스플레이 라인업 신제품 Artist Pro 19(Gen2)를 출시했다.

에이미 위안 XPPen 마케팅 디렉터는 "Artist Pro 19(Gen2) 출시로 우리는 전문 크리에이터에게 그들의 비전을 실현할 수 있는 놀라운 도구를 제공하게 됐다"면서 "휴대가 간편하면서도 강력한 19인치 드로잉 디스플레이를 찾는 사람들에게 이상적인 선택이 될 것"이라고 말했다.

18.4인치 캔버스에 최고 사양을 갖춘 Artist Pro 19(Gen2)는 4K 울트라비전 디스플레이와 칼만 인증(Calman Verified)을 받은 탁월한 색상 표현이 가능한 성능 덕분에 전문 크리에이터가 생생한 영감을 더욱 풍부한 디테일로 포착할 수 있게 해준다. 성능이나 예산에 타협하고 싶지 않은 크리에이터에게 이상적인 이 제품의 가격은 899.99*달러이다. XPPen이 1만 6384 압력 레벨의 X3 Pro 스마트 칩으로 구동되는 듀얼 스타일러스를 처음으로 도입한 이 제품에선 브랜드의 기술 발전과 사용자 중심 디자인을 엿볼 수 있다.



Artist Pro 19 (Gen2), the stunning 4K ultravision and Calman Verified display features with dual X3 Pro smart chip styli, is available starting August 26th.

칼만 인증 받은 4K 디스플레이로 모든 색상에 몰입 가능

XPPen의 새로운 19인치 옵션의 첫 출시 제품인 Artist Pro 19(Gen2)는 다양한 사용 시나리오에 맞는 휴대성을 제공하고 대형 캔버스로 전문가의 요구를 충족해준다. 더불어 3840 x 2160 해상도의 울트라비전 디스플레이가 탑재돼 넓은 캔버스와 탁월한 선명도를 자랑한다. 특히 주목할 만한 점은 ΔE < 1.5의 높은 색 정확도로 색상 불일치를 없애고 각 색조를 정확하게 렌더링한다는 점이다.

Artist Pro 19(Gen2)는 칼만 인증을 받은 색상으로 최고 수준의 시각적 충실도를 보여준다. 99.8%의 sRGB 색 영역 커버리지와 250cd/m²의 밝기로 사용자는 자연스러운 색조의 진수를 세심하게 포착할 수 있다. 또한 10억 7000만 개의 컬러를 렌더링할 수 있어 부드럽고 미묘한 전환으로 탁월한 컬러 성능을 보장한다. 이 외에도 Artist Pro 19(Gen2)는 sRGB와 Adobe RGB 및 P3 색 공간을 지원하면서 다양한 창작적 요구 사항을 충족하므로 복잡한 창작 과정에 뛰어든 전문가에게 없어서는 안 될 필수적인 도구이다.



When every detail matters, Artist Pro 19 (Gen2) delivers absolute color accuracy with its Calman Verified display and ΔE < 1.5.

두 배로 부드러워진 듀얼 X3 Pro 스마트 칩 스타일러스

XPPen의 독자적인 X3 Pro 스마트 칩 기술과 선구적인 1만 6384의 압력 레벨을 자랑하는 Artist Pro 19(Gen2)에는 X3 Pro Roller 스타일러스와 X3 Pro Slim 스타일러스 등 듀얼 X3 Pro 칩 스타일러스가 장착되어 있다.

X3 Pro Roller 스타일러스에는 회전, 확대/축소, 스크롤 등의 사용자 맞춤 기능을 제공하는 롤러 휠이 있어 크리에이터가 손쉽게 자신의 창의력을 발휘할 수 있게 해준다. Artist Pro 19(Gen2)와 함께 새롭게 선보이는 X3 Pro Slim 스타일러스는 피부와 유사한 코팅을 입힌 인체공학적 디자인 덕분에 편안한 그립감을 선사한다. 슬림한 펜촉은 시각적 방해를 최소화하고, 두 개의 단축키를 켜거나 끌 수 있어 간섭 없이 효율성을 높일 수 있다.

또한 Artist Pro 19(Gen2)에는 ACK05 블루투스 미니 키보드가 함께 제공되어 창작의 효율성을 크게 향상시켜준다. 다양한 액세서리 제품이 포함되어 있는데도 불구하고 디스플레이는 합리적인 가격을 유지하여 전문가 수준의 창의력을 발휘할 수 있는 장벽을 낮췄다.



Equipped with dual styli and ACK05 Bluetooth keyboard, Artist Pro 19 (Gen2) offers effective ways to manage creative process.

'One Paper' 산업 디자인 언어

Artist Pro 19(Gen2)는 XPPen 고유의 'One Paper' 산업 디자인 언어를 채택해 실제 종이의 자연스러운 흐름과 주름에서 영감을 얻은 매끄러운 시뮬레이션 종이 표면을 만들었다. 따라서 크리에이터는 촉감과 사용자 경험 모두에서 친숙함을 느끼면서 아이디어를 그리거나 편집하고 캡처할 수 있다.

즐거운 창작 과정을 보장하기 위해 인체공학적인 X-Edge 손목 받침대는 편안함을 높이고 손목의 피로를 줄여주고, 무광(AG) 에칭 유리와 풀 래미네이트 스크린이 특징인 X-Nature 디스플레이는 반사 방지 기능으로 시각적으로 불편함을 초래하는 간격을 없애준다. TÜV SÜD 인증을 받은 이 디스플레이는 잠재적으로 유해한 청색광을 줄여줘 눈의 편안함을 최적화하고, 장시간의 창작 작업에도 부담 없이 편안하게 작업할 수 있게 해준다.

XPPen의 최신 제품인 Artist Pro 19(Gen2)는 기술과 인간 중심의 디자인이 완벽하게 조화를 이룬 제품이다. XPPen은 첨단 창작 도구 통합으로 기술을 활용해 인간의 예술 경험을 더욱 풍부하게 해주고, 창의력을 키워주길 바라고 있다.

Artist Pro 19(Gen2)는 8월 26일에 공식 출시된다. 제품에 대한 자세한 정보는 XPPen 공식 웹사이트(https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-19-gen-2.html?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease)에서 확인할 수 있다.

*가격 정보는 지역 시장에 따라 다를 수 있다.