'익스피리언스 마카오 리미티드 에디션' 온라인 퀴즈 게임 개시

-- 마카오의 특별한 매력을 탐험할 독점 투어를 즐길 경품 획득 기회

마카오 2024년 8월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 마카오정부관광청(MGTO)[https://www.macaotourism.gov.mo/en/ ]이 26일 정오(한국 시간) 기자회견을 통해 '익스피리언스 마카오 리미티드 에디션(Experience Macao Limited Edition)' 인터랙티브 온라인 퀴즈 게임 알렸다. 이벤트 요건을 충족하는 여행객은 누구나 퀴즈에 참가해 100개의 '익스피리언스 마카오 리미티드 에디션' 경품 중 하나를 받을 수 있는 기회를 누릴 수 있다. 경품을 받은 사람은 마카오를 탐험하고 마카오의 다양한 문화적 매력을 만끽할 수 있는 특별한 기회를 얻게 된다. MGTO는 원활한 행사 진행을 위해 6개의 통합 리조트 및 이벤트 스폰서인 갤럭시 마카오, 멜코 리조트 & 엔터테인먼트, MGM, 샌즈 차이나 리미티드, 윈 리조트 마카오, SJM 리조트와 긴밀히 협력하고 있다.



The " Experience Macao Limited Edition " campaign has officially launched. Answer the questions online and you’ll have a chance to unlock your own extraordinary experience in Macao. Explore ExperienceMacaoLimitedEdition.com and get more information.