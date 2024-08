천 인스티튜트와 사이언스, 최근의 "인공 지능과 정신 건강"의 진전 상황을 부각하는 혁신 컨퍼런스를 상하이에서 개최

.11월 7-8일 상하이에서 열릴 본 회의의 참가 등록 개시

레드우드시티, 캘리포니아, 2024년 8월 23일 / PRNewswire/ -- 톈치아오 엔드 크리시 천 인스티튜트(Tianqiao and Chrissy Chen Institute (천 인스티튜트))와 사이언스(Science)는 오늘 2024년 11월 7일부터 8일까지 상하이에서 인공 지능(AI)과 정신 건강을 주제로 한 연례 컨퍼런스 시리즈의 두 번째 회의를 개최한다고 발표했다. 이 회의는 상하이 정신 건강 센터와 공동으로 개최한다.

정신 건강 문제는 전 세계적으로 방대하며 또한 커지고 있다. 이 문제는 나이 어린 사람들에게 영향을 미칠 수 있기 때문에 종종 수년 동안의 치료와 지원이 필요하게 된다. 그들은 그 동안 자신들의 잠재력을 최대한 발휘하면서 사회에 참여하는 것이 불가능할 수도 있다. 이것이 그 개인들과 가족들이 겪는 고통 외에도 왜 정신 건강 문제가 엄청난 경제적, 사회적 영향을 미치는 지를 설명한다.

천 인스티튜트의 공동설립자 크리시 루오(Chrissy Luo)는 "AI는 최근 몇 년 동안 대단한 성장과 놀라운 혁신을 보여 왔으며 현대 생활과 사회의 모든 면에 영향을 미칠 가능성이 있다"면서 "과학자들과 임상 의사들은 정신 건강 연구와 치료에 대한 AI의 힘을 탐구하고 있으며 그 첫 번째 결과는 엄청나게 희망적"이라고 말했다.

올해 이틀 동안 영어로 진행될 이 컨퍼런스는 어떻게 AI를 개인들과 사회에 도움이 되도록 이용할 수 있는지를 부각할 것이다. 이 이틀 동안 우리 연사들은 인공 지능의 현재 상태와 왜 최근 들어 그렇게 놀라운 발전을 보였는 지에 대해 토론한다. 세계적인 연사들은 또한 정신 건강의 진단과 치료를 위한 인공 지능의 유망한 애플리케이션들을 검토할 것이다.

사이언스 매거진의 수석 편집자 피터 스턴(Peter Stern)은 "사이언스는 새로운 과학의 선두에 있으며 천 인스티튜트와 함께 정신 건강의 치료와 관리에 인공 지능을 이용하는 엄청나게 강력한 가능성을 개발하고 있는 과학자와 연구원들에 긴밀히 관여해 왔다"고 말했다.

연사들에 관한 상세 정보와 그들이 발표할 내용은 아래에서 확인 가능하다.

https://www.cheninstitute.org/meetings/2024-ai-and-mental-health

중국 밖에서 거주하는 사람들은 아래에서 등록할 수 있다. https://www.eventbrite.com/e/950262128607

중국에서 거주하는 사람들은 아래에서 등록 가능하다. https://app.myhudong.cn/mobile#/microstation_micro?acid=A7vcDJhENbTjupJ3kw&l=a

The Tianqiao & Chrissy Chen Institute was created in 2016 by Tianqiao Chen and Chrissy Luo with a US $1 billion commitment to help advance brain science. The organization’s vision is to improve the human experience by understanding how our brains perceive, learn, and interact with the world. The Institute has a strong focus on artificial intelligence due to its ability to accelerate the pace of scientific research. Read about our AI Prize www.ChenInstitute.org/prize.