블랙핑크, 데뷔곡 ‘휘파람’ MV 9억뷰 달성

블랙핑크 [YG엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크의 데뷔곡 ‘휘파람’ 뮤직비디오가 꾸준한 인기다.

22일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 ‘휘파람’ 뮤직비디오는 이날 오후 1시 59분께 유튜브에서 조회수 9억 회를 넘어섰다. 지난 2016년 8월 8일 공개된 이후 약 8년 만이다.

‘휘파람’은 블랙핑크의 첫 싱글 ‘스퀘어 원 (SQUARE ONE)’의 더블 타이틀곡 중 하나다. 화려하고 세련된 영상미, 멤버들의 매혹적인 비주얼과 독창적인 멜로디로 사랑받았다.

음원 성적도 상당했다. 발매 직후 주요 음원 플랫폼에서 실시간, 일간, 주간 차트에서 ‘퍼펙트 올킬’을 달성했고 16일 연속 정상에 오르는 기염을 토했다. 뿐만 아니라 해외 14개국 아이튠즈 차트에서 1위를 차지하는 등 신인으로서 이례적인 성과를 썼다.

블랙핑크는 총 46편의 억대 뷰 영상 중 9억 뷰 이상의 영상만 10편을 보유하게 됐다. ‘휘파람’을 비롯 ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’ (22억 뷰), ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’ (19억 뷰), ‘붐바야’ (17억 뷰), ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 뮤직비디오 (12억 뷰)와 안무영상 (16억 뷰), ‘마지막처럼’ (13억 뷰), 리사의 솔로곡 ‘머니(MONEY)’ 익스클루시브 퍼포먼스 비디오 (10억 뷰), 제니 솔로곡 ‘솔로(SOLO)’ (10억 뷰), ‘아이스크림(Ice Cream)’ (9억 뷰) 등이다.

