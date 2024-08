다르 글로벌, 런던과 사우디아라비아 시장에서 추가적인 성장 기회를 모색하기 위해 로스차일드 & 컴퍼니를 금융 자문사로 지명

두바이, UAE, 2024년 8월 22일 /PRNewswire/ -- 런던 증시에 상장된 국제적인 럭셔리 부동산 개발업체 다르 글로벌(Dar Global)은 런던과 사우디아라비아 시장에서 추가적인 성장 기회를 모색하기 위해 세계적인 독립계 금융 자문사 로스차일드 & 컴퍼니(Rothschild & Co)를 금융 자문사로 지명한다는 사실을 발표하게 되어 기쁘게 생각한다. 이번 조치는 두 시장에서 자신의 입지를 확장하려는 다르 글로벌 전략 계획의 일환이다.

Needed 5 million sqm of commercial and residential spaces, incorporating world-class facilities for an affluent lifestyle