XAG, APC2 오토파일럿 콘솔 전 세계 출시

-- 농업 분야에 비용 효율적인 자동 조향 솔루션 제공

광저우, 중국 2024년 8월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선도적인 농업 기술 기업 XAG가 핸즈프리 농장 운영을 위한 자동 조향 솔루션인 APC2 오토파일럿 콘솔을 전 세계에 출시했다. 이 올인원 솔루션은 모바일 앱을 통한 스마트 제어를 지원해 농부들이 자동 운전 기술을 더욱 쉽게 도입하고 농기계를 더 정밀하게 관리할 수 있도록 지원한다. 특히 업그레이드가 필요한 중소형 농기계에 보다 비용 효율적이면서 다양하게 활용할 수 있는 옵션을 제공한다.



XAG APC2 AutoPilot Console enables a wide range of agricultural machinery to operate with centimeter-level accuracy