쉬저우 건설기계, 리오 틴토와 시만두 철광석 프로젝트 협력 계약

-- 쉬저우 건설기계, 세계 최대 규모의 미개발 고품위 철광석 매장지 개발 위해 리오 틴토 심퍼에 1억 1000만 달러 가치 이상의 광산용 트럭과 그레이더 등 공급 계약 체결

코나크리, 기니 2024년 8월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계적인 건설장비 제조업체인 쉬저우 건설기계 그룹(SHE: 000425)[XCMG Machinery ]이 아프리카 기니의 수도 코나크리에 소재한 세계 최대 철광석 생산업체인 리오 틴토와 획기적인 글로벌 협력 계약을 체결했다. 또한 세계 최대의 미개발 고품위(high-grade) 철광산인 시만두(Simandou) 철광석 광산 프로젝트 추진을 위해 기니 정부, 리오 틴토, 찰코 철광석 홀딩스의 합작사인 리오 틴토 심퍼와 230톤 급 광산용 트럭 34대와 350마력과 550마력의 대형 광산용 그레이더, 보조 장비, 대형 생산 로더와 굴삭기 수십 여대 등 총 1억 1000만 달러가 넘는 핵심 광산 장비 전반을 공급하기로 하는 작업 기술서(statement of work)에도 서명했다.



Value of Over US$110 Million Contract Signed between XCMG and Rio Tinto SimFer Covers Dozens of Mining Trucks and Mining Graders for the World’s Largest Untapped Reserve of High-grade Iron Ore.