상해전기풍력, 亞 최초 해상 풍력 발전 서비스 운영 선박 인도

상하이 2024년 8월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 상해전기[https://en.prnasia.com/mediaroom/13392-0.shtml ](SEHK: 2727, SSE: 601727)의 자회사인 상해전기풍력그룹이 최근 장쑤성 치둥에서 아시아 최초의 해상 풍력 발전 서비스 및 운영용 선박(SOV)인 Zhizhen 100과 Zhicheng 60을 인도했다. 진화 중공업이 건조한 이 선박들은 심해와 심해 풍력 발전 단지에서 지속적인 운영과 유지보수 작업을 수행할 수 있어 ▲짧은 운항 기간 ▲연속 운항 불가 ▲잦은 왕복 운항 ▲낮은 효율성 ▲혹독한 해상 조건에서의 기능 저하 등 현재 중국의 주류 해상 운송 선박이 겪고 있는 여러 가지 문제들을 크게 완화해줄 수 있다.



The active wave compensation trestle equipped on the two wind power operation and maintenance motherships, Asia’s first wind power SOVs delivered, jointly developed by Shanghai Electric and Shanghai Zhenhua Heavy Industries has broken through a technical bottleneck.