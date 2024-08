람다테스트, 케인AI 출시: 최초의 엔드투엔드 AI 테스트 에이전트로서 품질 엔지니어링의 새로운 시대를 개척

케인AI는 테스트에 대한 접근성을 엔지니어와 개발자들 너머로 확장한다. 케인AI는 팀들이 테스트를 만들고, 관리하며, 실행하는 방법에 변화를 주기 위해 설계된 소프트웨어 테스트 업계 최초의 생성형 AI 기반 테스트 스튜디오이다

노이다, 인도와 샌프란시스코, 2024년 8월 22일 /PRNewswire/ -- 최고의 클라우드 기반 통합 테스트 플랫폼 람다테스트(LambdaTest)가 세계 최초의 엔드투엔드 소프트웨어 AI 테스트 에이전트인 케인AI(KaneAI)를 출시했다. 이는 자연어를 사용하여 엔드투엔드 테스트를 작성하고 디버깅하며 진화시키는 독특한 접근 방식으로서 팀들이 자동화된 테스트를 만들고 관리하며 실행하는 방식에 혁명을 일으킬 것이다.

KaneAI is the software testing industry’s first GenAI-powered test studio, designed to transform how teams create, manage, and execute tests.