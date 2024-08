에티나, AI 가속기 탑재한 ARM 플랫폼 공개

-- AI 모듈 탑재된 ARM 기반 아키텍처의 새로운 시대 열어

타이베이 2024년 8월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선도적인 엣지 AI 솔루션 기업인 에티나가 22일 AI 모듈이 탑재된 ARM 기반 아키텍처의 첫 번째 버전인 DeviceEdge 시리즈의 AIB-MR1A-A1 AI 추론 플랫폼(AI Inference Platform)을 출시했다. M.2 2280 AI 가속기와 결합된 Rockchip RK3588 ARM 프로세서로 구동되는 이 플랫폼은 최대 32개의 라이브나 사전 녹화된 비디오 스트림 관리가 가능하다. 특히 넓은 장소의 보안 모니터링에 효과적이라 다양한 산업을 아우르는 첨단 AI 애플리케이션을 위한 비용 효율성과 유연성 및 우수한 성능을 자랑한다.



Aetina Unveils ARM Platform, AIB-MR1A-A1, Featuring AI Accelerators Tapping Into New Era of AI On ARM