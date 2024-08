MICROIP의 'AI 소프트웨어 플랫폼 솔루션', AI 모델 맞춤화 지원

-- WT 마이크로일렉트로닉스가 채택한 'AI 소프트웨어 플랫폼 솔루션', 미디어텍 산업용 IoT 엣지 디바이스 AI 모델 맞춤화 지원

타이베이 2024년 8월 21일 /PRNewswire/ -- 대만의 반도체, 마이크로프로세서, IP 라이선스 및 관련 기술 솔루션 제공업체인 MICROIP는 2024 타이베이 국제 산업 자동화 전시회(Taipei International Industrial Automation Exhibition)에서 WT 마이크로일렉트로닉스가 자사의 'AI 소프트웨어 플랫폼 솔루션'을 채택했다고 발표했다. 이 솔루션은 미디어텍의 산업용 Genio 사물인터넷(IoT) 플랫폼 MT8390/MT8370 용으로 설계된 광범위한 온도 범위를 견딜 수 있는 프로세서를 기반으로 하는 업계 최초의 AI x 원격 I/O 솔루션에 사용될 예정이다. TSMC의 6nm 공정으로 제작된 이 프로세서는 듀얼 코어 ARM Cortex-A78과 6/4 코어 ARM Cortex-A55 아키텍처를 특징으로 하며, 4.0TOPs/3.2TOPs 신경처리장치(NPU)를 탑재해 고성능과 저전력 소비 간의 최적의 균형을 이룬다. 특히 AI 기능과 이미지 및 비디오 처리는 물론 고성능 컴퓨팅이 필요한 산업 자동화 제품에 적합하다.



Dr. James Yang, Chairman of MICROIP, stated: "We are thrilled to see MICROIP's 'AI Software Platform Solution' adopted by WT Microelectronics, which is a testament to our leading position in AI technology. MICROIP remains committed to providing clients with end-to-end services, from AI chip and hardware platform selection to system software and hardware integration, helping them maintain competitiveness in a rapidly changing market."