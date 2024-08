하이센스, '검은 신화: 오공'과 협업하여 게임 경험 향상

-- 새로운 게임 플레이 기능 제공

칭다오, 중국 2024년 8월 20일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 가전 및 소비자 가전 분야를 선도하는 글로벌 기업 하이센스(Hisense)가 많은 기대를 모으고 있는 액션 롤플레잉 게임(RPG)인 '검은 신화: 오공(Black Myth: Wukong)'과 글로벌 게임 파트너십을 체결했다고 발표했다. 오늘 게임의 글로벌 출시와 함께 론칭한 '검은 신화: 오공' 독점 픽처 모드가 일부 하이센스 TV에 도입되어 게임 경험을 향상시킨다.



Hisense ULED Mini-LED U7 and QLED E7 PRO TVs are the official recommended TVs for Black Myth: Wukong