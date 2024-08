엑사센드, 2.5인치 SATA SSD 라인 15.36TB 용량으로 확장

-- 탁월한 용량과 성능으로 SATA SSD 스토리지의 한계 극복

타이베이 2024년 8월 20일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 혁신적인 스토리지 및 메모리 솔루션을 제공하는 서비스 중심 기업 엑사센드[https://exascend.com/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=2024_16tb_sata_ssd_launch ]가 2.5인치 SATA SSD 시리즈[https://exascend.com/industrial-ssd/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=2024_16tb_sata_ssd_launch#2-5-sata ]인 SA4, SI4, SE4를 15.36TB 용량으로 확장한다고 발표했다. 이러한 획기적인 발전은 디지털/네트워크 비디오 레코더 및 미디어 포스트 프로덕션 애플리케이션 분야의 까다로운 요구 사항을 충족시키면서 SATA SSD 스토리지의 한계를 재정의한다.



