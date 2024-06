Hisense, 축구 영웅과 함께하는UEFA EURO 2024™ 'BEYOND GLORY'

-- 골키퍼 전설 Iker Casillas, Manuel Neuer와 함께 'Hero' 제품 선보여

칭다오, 중국 2024년 6월 18일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2022년부터 2024년 1분기까지 전 세계 TV 출하량 2위를 차지한 글로벌 가전 및 소비자 전자 브랜드 Hisense가 새로운 홍보대사 영상으로 화제를 모으고 있다. Hisense는 팬들에게 최고의 UEFA EURO 2024™ 경기 시청 경험을 선사하기 위해 Iker Casillas와 Manuel Neuer를 글로벌 홍보대사로 영입했다.



