하이센스, UEFA EURO 2024™서 기술력, 글로벌 영향력 선보여

칭다오, 중국 2024년 6월 18일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 글로벌 가전 및 소비자 전자 브랜드 하이센스가 UEFA 유럽 챔피언십™에 세 번째로 참가한다. 비디오 판독(VAR) 시스템 공식 스크린 공급업체로서 UEFA EURO 2024™에 참가하는 하이센스는 기술 발전에 대한 기업의 헌신과 글로벌 시장에서 점점 커지는 영향력을 보여주고 있다.



Hisense is the official partner of UEFA EURO 2024™