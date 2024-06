Astronergy의 TOPCon모듈, 3개 세계 최초 인증획득

-- TÜV 라인란드 테스트 통과로 품질 입증

상하이 2024년 6월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 6월 13일 열린 SNEC PV Power 엑스포에서 TÜV 라인란드(TÜV Rheinland)가 Astronergy의 ASTRO N 시리즈의 태양광 모듈 제품에 세계 최초의 IEC TS 63126:2020(2 PfG 2971) 광전지 모듈 인증, 세계 최초의 IEC TS 63126 PV 접속 배선함 인증, 그리고 세계 최초의 IEC TS 63126 PV 모듈 커넥터 인증을 부여했다. 이로써 극고온 환경에서도 안정적으로 작동하는 Astronergy 모듈 제품의 성능이 입증되었다.



Jack Zhou (right), the Head of Global Product Technical Management at Astronergy, received the company's IEC TS 63126 certificate at SNEC on June 13.