방탄소년단 정국, 英 오피셜 차트 진입…K-팝 솔로 최다 기록

방탄소년단 정국 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 오랜만에 낸 팬송으로 다시 한 번 영국 오피셜 차트에 안착했다.

15일(현지시간) 발표된 영국 오피셜 차트에 따르면 지난 7일 공개된 정국의 디지털 싱글 ‘네버 렛 고(Never Let Go)’는 이번 주 오피셜 싱글 차트에서 60위에 올랐다.

정국은 솔로곡으로 총 7번째 오피셜 싱글 차트에 진입했다. K-팝 솔로 가수 기준 최다 차트인 기록이다.

정국은 지난 2022년 발표한 하이브 오리지널 스토리 ‘세븐페이츠:착호(7FATES: CHAKHO)’의 OST ‘스테이 얼라이브(Stay Alive) (Prod. SUGA of BTS)’(89위)로 오피셜 싱글 차트에 처음 이름을 올렸고, 이후 2022년 내놓은 찰리 푸스와의 협업곡 ‘레프트 앤드 라이트(Left and Right) (Feat. Jung Kook of BTS)’(41위)로 연이어 차트인했다.

2023년 본격적인 솔로 활동을 시작한 정국은 오피셜 싱글 차트의 ‘톱 10’에 4연속 진입해 K-팝 솔로 가수 최다 ‘톱 10’ 기록을 보유하게 됐다. 솔로 싱글 ‘세븐(Seven) (feat. Latto)’(3위), ‘3D (feat. Jack Harlow)’(5위), 호주의 가수 겸 래퍼 더 키드 라로이(The Kid LAROI)와 영국의 래퍼 센트럴 씨(Central Cee)와의 협업곡 ‘투 머치(TOO MUCH)’(10위), 솔로 앨범 ‘골든(GOLDEN)’의 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)’(6위)가 발표 당시 이 차트 ‘톱10’에 올랐다.

방탄소년단이 매년 데뷔 기념일인 6월 13일에 여는 축제 ‘2024 페스타’(2024 FESTA)의 일환으로 내놓은 이번 신곡은 ‘맞잡은 서로의 손을 절대로 놓지 말자’라는 메시지를 담은 팬송이다. 정국이 작사, 작곡에 참여했다. 하우스 리듬을 기반으로 한 영어 곡으로 신시사이저 사운드가 돋보인다.

유럽을 기반으로 전 세계에서 활동하는 한국인 DJ 겸 음악 프로듀서 페기 구의 첫 번째 정규앨범 ‘아이 히어 유’(I HEAR YOU)는 영국 오피셜 앨범 차트 ‘톱 100’에 39위로 데뷔했다.‘아이 히어 유’에는 지난해 여름 전 세계를 강타한 히트곡 ‘(잇 고스 라이크) 나나나’((It Goes Like) Nanana)를 포함, 총 10곡이 담겼다

shee@heraldcorp.com