Vantage Markets, 3개 권위 있는 상을 획득

-- International Business Magazine Awards 2024에 참석해 뜻깊은 상 받아

포트빌라, 2024년 6월 14일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선도적인 다중 자산 브로커인 Vantage Markets (또는 Vantage)는 International Business Magazine Awards 2024에서 "Most Trusted Broker Global 2024", "Most Transparent Broker Global 2024", 및 "Best Value Broker Global 2024" 라는 3개 권위 있는 상을 수상하며 최근 성과를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각한다.



Vantage Markets Receives Triple Honours at the International Business Magazine Awards 2024

구독자 기반이 50,000 명 이상인 아랍에미리트(UAE)에 본사를 둔 온라인 출판사 인터내셔널 비즈니스 매거진 (International Business Magazine)이 다양한 산업 분야에서 뛰어난 성과와 혁신을 보여주는 기업을 선정한다. 그들은 금융계의 최신 뉴스를 전달하고 업계의 혁신적인 솔루션을 홍보한다.

고객님과의 신뢰를 조성하려는 Vantage의 헌신은 "Most Trusted Broker Global 2024" 타이틀을 획득했으며, 명확한 의사소통에 대한 헌신은 "Most Transparent Broker Global 2024" 상을 통해 인정받았습니다. 그들은 고객에게 경쟁력 있는 스프레드, 뛰어난 서비스 및 무료 교육 자료를 제공한다는 명성을 확고히 하는 "Best Value Broker Global 2024"로 선정되어 성공을 거두었습니다.

Vantage의 최고 전략 및 거래 책임자인 Marc Despallieres는 "모든 사람이 거래에 접근할 수 있도록 하기 위한 노력을 인정받게 되어 영광입니다. 우리 팀은 거래자가 자신 있게 시장을 탐색할 수 있도록 지원하기 위해 서비스 제공을 개선하기 위해 열심히 노력하고 있습니다."라고 말하였다 . "International Business Magazine의 이러한 수상을 통해 우리가 올바른 일을 하고 있다는 확신을 갖게 되었다."

최근 수상은 금융 서비스 업계에서 Vantage의 탁월함과 혁신을 이룬 여정에 또 다른 이정표를 세우었다. 올해 초 Vantage는 존경받는 Global Brands Magazine Awards 2024에서 "Best CFD Broker, Global

"로 인정받았다.

Vantage Markets 및 수상 경력에 빛나는 브로커서비스에 대한 자세한 내용을 보려면 VantageMarkets.com을 방문하세요 .

Vantage 정보

Vantage (또는 Vantage Markets)는 외환, 상품, 지수, 주식, ETF 및 채권을 포함한 차액거래계약(CFD) 상품 거래를 위한 민첩하고 강력한 서비스에 대한 액세스를 고객에게 제공하는 다중 자산 브로커입니다.

13년 이상의 시장 경험을 바탕으로 Vantage는 브로커의 역할을 넘어 신뢰할 수 있는 거래 생태계, 수상 경력에 빛나는 모바일 거래 앱, 고객이 거래 기회를 포착할 수 있도록 지원하는 사용자 친화적인 거래 플랫폼을 제공합니다. App Store 또는 Google Play에서 Vantage 앱을 다운로드하세요.

@vantage를 통해 더욱 스마트하게 거래하세요

http://www.vantagemarkets.com/