The Vantage View의 네 번째 에피소드 '우주 경제의 미래'로 공개

포트 빌라, 바누아투 2024년 6월 14일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계적인 멀티에셋 브로커인 Vantage Markets[ https://www.vantage-view.com/ko/?cxd=51395_661630&affid&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=vantageview&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_vantageview_text_bep4spaceeconomy_gy2 ]가 The Vantage View의 네 번째 에피소드를 공개하였다. The Vantage View는 고급 금융 인사이트와 분석을 제공하는 프리미어 비디오 시리즈다이다. Bloomberg Media Studios와 공동으로 제작한 이번 최신 에피소드 '우주 경제의 미래(The Future of the Space Economy)'는 우주 경제의 진화와 투자 기회에 대한 여정으로 시청자를 초대한다.



이 에피소드에는 우주 산업 분야의 저명한 인물인 Equatorial Space Systems의 CEO 겸 설립자 Simon Gwozdz가 등장하여 토론을 주도한다. Simon은 우주 기술의 경제적 환경에 대한 인사이트를 제공하며, 우주 기술이 더 성숙해지고 민주화되었음에도 불구하고 유의미한 수익 발생은 더 길어진 점을 강조한다.

그는 접근 가능한 우주 관광 및 우주 자원 탐사의 미래를 구상하며, 탐사 경계를 확장하고 시청자에게 이 분야의 잠재력에 대한 포괄적인 이해를 제공한다.

또한 2030년까지 253억 파운드에 달하는 위성 데이터 서비스 시장과 2037년까지 121억 파운드에 달하는 우주 채굴 시장 등 우주 경제에 대한 강력한 예측을 공개하여 투자자와 이해관계자들에게 엄청난 성장 잠재력과 수익성 높은 기회를 제시한다.

Vantage의 Marc Despallieres 최고전략거래책임자는 "우주 경제의 미래 궤적을 탐구하는 The Vantage View의 통찰력 있는 에피소드를 공개하게 되어 기쁘다"며 "우주 탐사와 상업이 계속해서 추진력을 얻고 있는 가운데, 빠르게 확장하는 이 분야에서 진화하는 역학과 투자 기회를 이해하는 것이 중요하다"라고 설명한다.

우주 경제의 흥미로운 발전과 전망에 대한 인사이트를 얻으려면 The Vantage Viewhttps://www.vantage-view.com/?cxd=51395_661630&affid&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=vantageview&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_vantageview_text_bep4spaceeconomy_gy2 ]를 방문한다.

Vantage 소개

Vantage(또는 Vantage Markets)[ https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&affid&gclid=%5Bgclid%5D&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_tvv3_gy2 ](또는 Vantage Markets)는 고객에게 외환, 원자재, 지수, 주식, 상장지수펀드(ETF), 채권에 대한 차액거래계약(CFD) 거래를 위한 민첩하고 강력한 서비스를 제공하는 다중 자산 브로커이다.

13년 이상 시장에서 쌓아온 경험을 바탕으로 브로커의 역할을 뛰어넘어 신뢰할 수 있는 트레이딩 생태계, 수상 경력에 빛나는 모바일 트레이딩 앱[ https://www.vantagemarkets.com/app/downloads/?shortlink=pr4pt07f&c=Copy%20Trading%20PR%20Release&pid=other-Celine&af_xp=custom&source_caller=ui ]으로, 사용자 친화적인 트레이딩 플랫폼을 제공하며 고객이 트레이딩 기회를 포착할 수 있도록 지원한다. Vantage 앱은 App Store 또는 Google Player에서 다운로드할 수 있다.

Bloomberg Media 소개

Bloomberg Media는 기업과 금융 산업을 위한 세계 최고의 다중 플랫폼 미디어 회사로, 120여 개국에 분포한 2700명 이상의 편집 전문가가 보유한 편집 리소스를 이용한다. Bloomberg Media는 Bloomberg L.P.의 소비자 대상 미디어 조직이다.