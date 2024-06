하이센스 TV, 2024년 1분기 세계 2위 등극

칭다오, 중국 2024년 6월 14일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계적인 가전제품 브랜드 하이센스가 전 세계 가전제품 분야에서 경쟁력을 확보하고 있다. 선도적인 국제 시장 조사 기관 Omdia가 발표한 최신 조사 결과에 따르면 하이센스의 2024년 1분기 TV 출하량은 총 632만 대를 기록해, 2022년부터 2024년 1분기 동안 세계 시장 2위를 기록했다.

하이센스 TV의 2024년 1분기 전 세계 출하량 점유율은 13.6%, 전 세계 출하량 매출 점유율은 12.1%를 기록했다. 이로써 2023년도에서 2024년 1분기 동안 TV 출하량 기준으로 전 세계 2위이며, 100인치 TV 기준으로는 세계 1위이다. 레이저 TV 분야의 기술 기업 리더이자 시장 리더인 하이센스는 2024년 1분기 전 세계 레이저 TV 시장에서 53.4%의 점유율을 차지했다.



Hisense Mini-LED ULED TV U7N is the official TV of the UEFA EURO 2024™