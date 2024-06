Education Cannot Wait의 #AfghanGirlsVoices 캠페인, 교육받을 권리를 부정당한 아프가니스탄 여자아이들의 희망, 용기와 회복력에 관한 생생한 증언들을 부각

전 영국 수상 고든 브라운, ECW 이그제큐티브디렉터 야스민 쉐리프, ECW 글로벌 챔피언 소마야 파루키가 아프가니스탄의 소녀들 교육 금지 1,000일을 기념

뉴욕, 2024년 6월 14일 /PRNewswire/ -- 전세계 사람들은 아프가니스탄에서 여자아이들이 중등학교에 다니는 것이 금지된 지 1,000일이 지난 오늘 인권, 어린이 인권, 소녀들의 권리에 대한 비극적인 이정표를 세우고 있다. 이 용납할 수 없는 이정표를 기념하고 되새기기 위해, 유엔에 설치된 비상사태와 장기적인 위기 상황에서 교육을 위한 전세계 기금 Education Cannot Wait(ECW)는 강력한 #AfghanGirlsVoices 캠페인의 두 번째 단계를 시작한다.

“As a global community, we must reignite our global efforts to ensure that every adolescent girl can exercise her right to an education." - Education Cannot Wait Executive Director Yasmine Sherif. Take action today by sharing your support on social media with the hashtag #AfghanGirlsVoices.