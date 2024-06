Zoomlion, 140개 이상의 국가 및 지역에 진출

-- 글로벌 시장 입지 강화 목표

창사, 중국 2024년 6월 13일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.(이하 'Zoomlion', 01157.HK)가 지난 5월 베트남 남부에 종합 고객 센터를 개설하며 글로벌 시장 네트워크 확장에 중요한 발걸음을 내디뎠다. 현재 Zoomlion은 세계 최고 수준의 솔루션을 140개 이상의 국가 및 지역 고객에게 제공하고 있으며, 첨단 장비의 선두 제조업체로서 명성을 높이고 있다. Zoomlion은 현지화 및 디지털화를 최고 지향점으로 삼고 글로벌 운영을 지속적으로 강화하여 새로운 차원의 해외 개발을 향해 박차를 가하고 있다.



