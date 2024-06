Kantar BrandZ 선정: 하이얼, 6년 연속 최고 IoT 생태계 브랜드 선두

칭다오, 중국 2024년 6월 13일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 가전제품 부문 1위 브랜드인 하이얼[https://www.haier.com/global/?spm=net.about-haier_pc.logo_20200720.1]이 Kantar BrandZ가 선정한 2024년 '가장 가치 있는 글로벌 브랜드 2024(Most Valuable Global Brands 2024)' 목록에서 사물인터넷(IoT) 생태계 브랜드로는 유일하게 6년 연속 수상의 영예를 안으며 다시 한번 두각을 나타냈다. 이러한 성과는 사용자 중심 솔루션과 기술을 통합하는 하이얼의 지속적인 글로벌 리더십과 혁신을 입증한 것이다.

Kantar의 이번 발표는 기술과 브랜딩의 긴밀한 통합, 브랜드의 글로벌화 가속화와 더불어 지속 가능성 평가가 더욱 중요시되는 추세를 보여준다. 글로벌 상위 100개 브랜드의 총가치는 전년 대비 20% 급증한 미화 8조 3천억 달러로 2022년에 기록한 최고치에 근접했다. 2006년 처음 시작된 이래, 이들 선두 글로벌 기업의 총 브랜드 가치는 474%라는 놀라운 성장률을 보였으며, 진입 기준은 미화 40억 달러에서 190억 달러로 무려 354%나 증가했다.



Haier Leads for the Sixth Consecutive Year as Premier IoT Ecosystem Brand