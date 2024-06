아카디스, 동사의 최근 보고서에서 "도시들은 핵심 지속가능성 목표 달성까지 단 2천 일이 남아 있다"고 경고

암스테르담, 2024년 6월 12일 /PRNewswire/ -- 아카디스(Arcadis)가 발표한 지속가능 도시 지수 2024에 따라 기후 변화와 기타 지속가능성 문제를 해결하기 위해 신속한 조치가 필요하다는 것이 드러나면서 전 세계 도시들에 단결을 촉구했다.

Top 20 most sustainable cities in the Arcadis Sustainable Cities Index 2024