블랙스완, ‘두바이 워터밤’에서 주최측 노출 자제에 점잖은 수트패션 등장후 반전

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]글로벌 걸그룹 블랙스완(BLACKSWAN)이 중동 최초로 열린 ‘2024 두바이 워터밤(DUBAI WATERBOMB)’에서 대반전 화끈한 무대로 주목을 받았다.

블랙스완은 지난 7일 저녁 7시부터 30분간 ‘두바이 워터밤’무대에 올라 내달 공식 발매 예정인 신곡 ‘더블 다운(Double down)’의 첫선을 보였으며, ‘Tonight’, ‘Over & Over’, ‘Karma’, ‘Me Myself and I’, ‘Cat & Mouse’, ‘Close to Me’ 등 7곡의 콘서트를 펼쳤다.

특히 ‘더블 다운’은 워터밤 페스티벌과 잘 어울리는 시원한 여름 사운드로 두바이 팬들로부터 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

블랙스완 소속사 디알뮤직은 “주최측에서 최대한 노출을 피해달라는 요청이 있어서, 주황색과 백색 수트 의상을 제작하였다. 그러나 팬들의 열기와 응원에 깜짝 놀랐으며, 상당수 관객들이 블랙스완을 알아보고, 환영해주셔서 즐겁게 논다는 기분으로 공연했다”면서 “지난 2월 인도 뭄바이에서의 성공적 프로모션에 이어 중동의 심장부인 두바이에서도 케이팝 걸그룹으로서 파워를 과시해 기쁘다”고 전했다.

‘워터밤’은 국내 최대규모 ‘물’테마 여름 대표 뮤직페스티벌로 최근에는 해외개최로 확대되고 있어, 인기 케이팝 가수들이 앞다퉈 동참하고 있다. 11일 두바이에서 귀국한 블랙스완은 내달 새앨범으로 컴백, 본격 활동에 들어간다.

