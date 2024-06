Xinhua Silk Road: 중국 중부 이창, 2024 굴원 용선축제 개최

베이징 2024년 6월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2024 굴원 용선축제(Qu Yuan's hometown Dragon Boat Culture Festival)가 중국 중부 후베이성 이창 쯔구이 현에서 6월 7일 개막했다.



Photo shows the opening ceremony of 2024 Qu Yuan's hometown Dragon Boat Culture Festival held in Yichang City, central China's Hubei Province.

이날 행사 개막식에서는 중국 최초로 고대 제례식을 예술 공연으로 승화한 무대가 펼쳐졌다. 이창 지역의 빼어난 경치에 가상현실 기술을 적용하여 곡의 서사를 묘사한 "China in the Songs of Chu"라는 제목의 웅장한 공연이었다.

금년 행사는 개막식, CCTV 특별 프로그램, 제2회 용선축제 문화의 달(Dragon Boat Festival cultural month)로 구성되었다. 이창은 이 외에도 전통 축제 기간 동안 용선 조정경기(dragon boat race), 민속 공연, 중국 상하이 패션박람회(China-chic fair, CHIC) 등 일련의 행사를 개최하여 현지 주민의 축제 열기를 고조시켰다.

이창은 중국 전국시대(475 B.C.-221 B.C.) 초나라의 수상이자 비극시인이었던 굴원(Qu Yuan)의 고향이다. 용선축제는 중국 음력 5월 5일에 굴원을 기리기 위해 시작된 행사다.

"굴원의 고향 용선 축제(Qu Yuan's hometown Dragon Boat Festival)" 풍습은 중국 용선축제의 일환으로 2009년에 인류무형문화유산 대표 명단에 등재된 바 있다.

이창은 최근 몇 년 동안 굴원문화공원 조성, 굴원 연극 제작, 굴원가 전집 편찬 등 굴원 문화 진흥에 이바지하며 굴원문화를 이창의 심오한 문화유산을 대변하는 창구이자 특별한 상징으로 만들었다.