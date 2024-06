1 빌리언 팔로워즈 서밋, 곧 있을 3 차 대회에 대한 새로운 프로그램, 이니셔티브와 홍보 대사 공개

두바이, UAE, 2024년 6월 10일 /PRNewswire/ -- 뉴미디어 아카데미(New Media Academy)가 주최하는 1 빌리언 팔로워즈 서밋(1 Billion Followers Summit)은 새로운 홍보 대사, 펀딩 프로그램, 목적 중심 콘텐츠에 대한 100만 달러 상금 등 많은 기대를 모으고 있는 3 차 대회에 대한 일련의 발표를 공개했다.

