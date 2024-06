파킨슨병 환자들을 위한 가능성 있는 애드온 치료: 스팀비아, 시범 연구를 끝내고 긍정적인 초기 결과를 발표

프라하, 2024년 6월 7일 /PRNewswire/ -- 만성질환 치료를 위한 신경조절을 전문으로 하는 선구적인 의료 기술 기업 스팀비아(Stimvia)가 파킨슨병(PD)에 초점을 맞춘 시범 연구를 성공적으로 끝내고 긍정적인 결과를 기대하고 있다.

The URIS® device operates on a principle of electrical transcutaneous nerve modulation (eTNM®).