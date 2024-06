위블로와 다니엘 아샴, 회중 시계를 아샴 프로젝트를 통해 재정의

런던, 2024년 6월 6일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 정신으로 유명한 스위스의 명품 시계 제조업체 위블로(Hublot)가 호평을 받고 있는 컴템포러리 아티스트 다니엘 아샴(Daniel Arsham)과의 획기적인 협업을 발표했다. 비전 있는 이 파트너십의 결과물은 아샴 드로플릿(Arsham Droplet)이며 골동품의 형태와 미래지향적인 소재 그리고 생산 방법을 혼합하여 고전적인 회중 시계를 재상상한 혁신적인 시계이다. 아샴 드로플릿은 회중시계, 펜던트 또는 눈길을 끄는 테이블 시계의 세 가지 다른 방식으로 즐길 수 있는 놀라운 예술 작품이다.

일상적인 물건을 "미래의 유물"로 변형시키는 특유의 스타일로 유명한 컨템포러리 아티스트 다니엘 아샴과 위블로가 모여 과거, 현재와 미래가 융합된 이 매혹적인 시계를 창조했다. 아샴 드로플릿은 위블로의 장신 기술과 아샴 특유의 예술적 비전을 매끄럽게 결합하여 전통적인 시계 제작의 경계를 넘는 시계를 구현한다.

자연에서 발견되는 유기적이고 유동적인 형태에서 영감을 받은 아샴 드로플릿은 시계 제작의 세계에서 이룬 진정한 성과이다. 이번 협업은 현상에 도전하며 진정으로 독특하고 혁신적인 경험을 창조한다는 위블로와 아샴 둘 모두가 동일하게 갖고 있는 의지의 증거이다.

티타늄, 고무와 사파이어 크리스털의 조화로운 혼합으로 제작된 아샴 드로플릿은 위블로의 디테일을 중시하는 남다른 철학과 혁신에 대한 의지를 반영한다.

73.2mm(길이) x 52.6mm(폭) x 22.5mm(두께) 크기의 인체공학적이며 촉각을 자극하는 디자인은 손 안에 완벽하게 맞아 진정으로 몰입감을 주고 매력적인 시계를 경험을 할 수 있다.

시계의 핵심에는 위블로의 아이콘인 메카-10 제조 무브먼트가 자리 잡고 있는데, 이는 시계를 자주 감지 않아도 오랜 동안 즐길 수 있도록 보장하는 인상적인 10 일간의 파워 리저브를 자랑함으로써 이 독특한 창작품과 사용자와의 연결을 더욱 강화한다.

아샴은 지난 10년 동안 다양한 브랜드 기업들 그리고 주목할 만한 인물들과 협력해왔다. 융합이 그의 핵심 주제이며, 그는 과거 프로젝트들을 통해 예술, 디자인과 대중 문화를 혁신적으로 혼합하는 능력을 쇼케이스해왔다. 두 브랜드 모두 각자 분야의 경계를 허물겠다는 의지를 공유하고 있기 때문에 위블로와의 이번 협업은 그의 예술 작업이 자연스럽게 확장된 것이다.

단 99개로 한정 제작되는 아샴 드로플릿은 진정한 수집가 아이템이자 현대 시계 제작의 걸작품이다. 특유의 둥근 방울 모양과 비할 데 없이 복잡한 이 시계는 회중 시계가 무엇이 될 수 있는 지에 대한 종래의 개념에 도전한다.

유기적인 디자인은 티타늄 케이스와 고무 범퍼로 보완됨으로써 전통적인 시계 제조 규범으로부터의 과감한 이탈을 반영한다. 간단하게 부착할 수 있도록 만드는 위블로의 특허 받은 더블 "원클릭" 시스템이 적용된 두 개의 티타늄 체인이 함께 들어 있는 이 시계는 목걸이부터 시계로 다양하게 착용할 수 있고 장식용 티타늄 및 미네랄 글래스 테이블 스탠드에 센터피스 조각품으로 디스플레이할 수도 있다.

정교하게 만들어진 두 개의 둥근 눈물 방울 모양의 크리스탈이 있는 샌드위치 구조가 적용되어 제작된 이 개방형 티타늄 케이스는 물방울 무늬로 짜여진 섬세한 레이스와 비슷하다. 측면 범퍼는 아샴의 커스텀 그린 고무 안에 있으며 그 표면에 이 아티스트의 모노그램이 찍혀 있다.

이 케이스는 완벽한 씰을 보장하기 위해 독창적으로 배치된 17개 이상의 O-링 씰이 있는 이중 씰링 시스템을 자랑한다. 또한 이 시계는 위블로의 시그니처인 H 모양 나사 6 개를 포함하여 이 브랜드의 아이코닉한 디자인 요소들을 보여준다.

시계 제조의 최신 발전 기술을 적용한 아샴 드로플릿은 30미터의 방수 기능을 자랑하며 어떤 환경에서도 그 내구성과 신뢰성을 보장한다. 탁월한 장인 정신과 혁신적인 디자인을 갖춘 이 한정판 걸작품은 수집가의 애장 아이템이 될 운명이다.

아샴 드로플릿과 기타 위블로 제품들에 대한 상세 정보가 필요할 경우 hublot.com을 방문하기 바란다. 다니엘 아샴에 대한 상세 정보는 danielarsham.com에서 구할 수 있다.

Hublot Ambassador Daniel Arsham at his Studio in New York City