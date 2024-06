필드에서부터 포크까지: 바릴라 그룹의 제품 혁신과 지속가능한 농업 지원을 위한 지속적인 노력

2023 지속가능성 보고서의 새로운 데이터

파르마, 이탈리아, 2024년 6월 6일 /PRNewswire/ -- 바릴라 그룹(Barilla Group)은 세계 환경의 날에 환경 스튜어드십, 혁신, 영양과 커뮤니티 복지에 대한 15년간의 헌신을 보여주는 최근의 지속가능성 보고서를 발표한다. 바릴라는 영양적으로 균형 잡힌 식사를 장려하고 새로운 에너지와 전략적 비전을 통해 환경의 지속 가능성을 지원하겠다는 약속을 공유하는 음식 문화를 만들기 위한 여정을 계속하고 있다. 이러한 사업 방식을 인정 받은 것은 최근 글로벌 렙트랙(Global RepTrak®) 100대 기업에 선정된 사례에서 나왔으며 여기에서 바릴라는 식품 분야 선두 기업으로 부상하여 전세계 29위 자리를 확보했다.

Since 2010, Barilla has reformulated and improved nearly 500 products. In 2023, an investment of 230 million euros was allocated to product and process innovation, with 45 million euros dedicated to Research and Development