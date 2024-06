타이베이 2024년 6월 6일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계 최고의 컴퓨터 브랜드인 GIGABYTE가 COMPUTEX 2024를 하루 앞두고 온디바이스 AI를 위한 획기적인 솔루션인 GIGABYTE AI TOP을 발표했다. Eddie Lin GIGABYTE 최고경영자는 'Train Your Own AI on Your Desk'를 모토로 GIGABYTE AI TOP이 탄생했다고 밝혔다. 올해 초 CES 2024에서 선보인 GIGABYTE AI PC에 이어 GIGABYTE AI TOP은 GIGABYTE AI의 전략적 프레임워크의 두 번째 주축으로서 생성형 AI의 성장을 더욱 촉진할 것으로 기대된다.



GIGABYTE, COMPUTEX에서 온디바이스 AI 트레이닝 솔루션으로서 AI TOP 공개

GIGABYTE AI TOP은 AI TOP Utility, AI TOP Hardware 및 AI TOP Tutor를 특징으로 하는 AI 모델을 온디바이스에서 트레이닝할 수 있는 만능 솔루션이다. AI TOP 유틸리티는 친숙한 사용자 인터페이스와 경험을 갖춘 재창조된 소프트웨어로, 개인 정보 보호 및 보안을 유지하면서 최대 236B 파라미터의 대규모 언어 모델을 지원한다. AI TOP 하드웨어는 클라우드의 기존 트레이닝 솔루션에 비해 개선된 유연성과 업그레이드 기능을 제공하며 전기 공사 시 추가 비용이 들지 않는 표준 전기 시스템에 적합하다. AI TOP Tutor는 AI TOP 솔루션에 대한 종합 상담, 직관적인 설정 안내 및 기술 지원을 제공한다. 이러한 모든 기능을 통해 초보자부터 전문가까지 누구나 쉽게 GIGABYTE AI TOP을 적용하여 온디바이스 AI 교육 프로젝트를 시작할 수 있다.

AI TOP 하드웨어에는 메인보드, 그래픽카드, SSD, 전원공급장치 등 다양한 GIGABYTE 제품이 탑재되어 있다. 이번 행사의 하이라이트 중 하나는 Radeon PRO W7900 AI TOP 48G와 Radeon PRO W7800 32G를 공개한 것이다. 이들 제품의 출시로 GIGABYTE는 AMD Radeon PRO 시리즈와 협력하는 업계 최초이자 유일한 전문 그래픽 카드 파트너가 되었다. Eddie Lin은 출시 행사에서 청중들에게 "GIGABYTE의 품질과 신뢰성에 대한 끊임없는 추구는 AI로 더 나은 세상을 만드는 데 있어 선도적인 실리콘 대기업과의 파트너십을 강화한다"고 말했다.

GIGABYTE는 NVIDIA와 파트너십을 맺고 하이엔드 RTX AI PC를 출시하는 등 최고의 칩 리더와 긴밀히 협력하여 탁월한 사용자 경험을 제공하고 있다. GIGABYTE는 새로운 AI 디바이스 및 솔루션을 공개하고 여러 AI PC를 선보이며, AI 발전을 위한 포괄적인 청사진을 제시함으로써 업계 리더들과 함께 강력한 AI 생태계를 구축하겠다는 약속과 AI PC 시장에서의 리더십을 재확인했다. 더 자세한 내용은 웹페이지(https://bit.ly/GIGABYTE_COMPUTEX2024)에서 확인할 수 있다.