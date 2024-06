FOTON과 IVECO, 미래 시너지 효과 공동 창출 위한 MOU 체결

베이징 2024년 6월 6일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- FOTON과 IVECO Group이 6월 4일 중국 베이징에서 유럽과 남미 시장 공동 진출을 목표로 전기자동차 및 부품 분야 협력을 모색하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 체결식에는 FOTON의 Chang Rui 회장과 IVECO Group의 Gerrit Marx 최고경영자가 참석했다.



FOTON and Iveco Group signed a MOU to explore cooperation in the field of electric vehicles and components