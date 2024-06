Sunway Medical Center, Newsweek 선정 말레이시아 소아과 부문 1위

-- 종양학, 신경학, 신경외과, 심장학 및 심장 수술 분야에서도 높은 순위 차지

선웨이 시티, 말레이시아 2024년 6월 6일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Sunway Healthcare Group 산하의 대표 4차 병원인 선웨이 시티의 Sunway Medical Center(SMC)가 2024년 Asia Pacific Newsweek가 선정한 최고의 전문 병원 순위에서 말레이시아 소아과 부문 1위를 유지했다.



Sunway Medical Centre operates Malaysia's first dedicated Children’s Emergency Department among private hospitals, supported by 45 paediatricians in 24 paediatric subspecialties.