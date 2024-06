하이퍼배릭, 중국에서 붐을 일으키는HPP 식품 시장에 진출하기 위해 상하이에 사무소 신설

자유 무역 지구에 신설되는 상하이 사무소는 하이퍼배릭 중국 사업 확대를 견인하여 동국 최고의 고압 처리(HPP) 장비 공급사로 만들기 위한 것이다

상하이, 2024년 6월 5일 /PRNewswire/ -- 고압 기술 설계 및 제조 분야 글로벌 리더 하이퍼배릭(Hiperbaric)은 상하이 자유 무역 지구에 새로운 영업 사무소를 열었다고 발표했다. 이 새로운 사무소는 식음료 업계를 위한 고압 처리 장비의 상용화를 전담한다.

Hiperbaric booth at Sial Shanghái. Pictured from left to right: Andrés Hernando, CEO; Carole Tonello, VP of Business Development; Jorge Marraud, Hiperbaric Asia Director; and Guangqi Zeng, China Market Manager. (Photo courtesy of Hiperbaric)