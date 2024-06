TrinaTracker 스페인 공장, 지속가능성 국제 인증 획득

비아나, 스페인 2024년 6월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계적 태양광 업체인 Trinasolar 산하 선도적인 스마트 트래커 솔루션 공급업체 TrinaTracker는 6월 5일 '세계 환경의 날'을 맞아 스페인 비아나에 위치한 제조 공장이 탄소 발자국 인증을 획득했다고 밝혔다. 프랑스 국제인증 및 공인 검사기관인 Bureau Veritas가 부여하는 이 인증으로 환경을 보호하고 지속가능한 미래에 기여하기 위한 TrinaTracker의 노력이 공식적으로 인정받게 됐다.



The TrinaTracker team outside the Viana plant. (Photo: TrinaTracker)