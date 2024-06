태국, 2024년 프라이드의 달을 맞아 평등과 성 다양성을 기념

-- '프라이드 포 올(Pride for All)' 캠페인 시작

방콕 2024년 6월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Central Pattana가 센트럴 쇼핑센터에서 '프라이드의 달(Pride Month)'을 기념하는 전국적인 캠페인인 '프라이드 포 올(Pride for All)'을 시작한다. 다양성과 평등을 옹호하는 최근 정부 정책에 발맞춘 이 이니셔티브는 태국을 최고의 LGBTQ+ 친화적 여행지로 자리매김하고 잠재적으로 World Pride 2030을 개최하는 것을 목표로 한다. 이 캠페인은 6월에 50만 명의 인파를 전국 센트럴 쇼핑센터에 끌어모을 것으로 예상하며, 관광과 경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다.



"Pride for All: Thailand Celebrates and Empowers Equality and Gender Diversity for Pride Month 2024"