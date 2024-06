결코 계속 패배하지만은 않을 것: 전설적인 축구 스타 카카, 10대 축구선수 지망생을 위한 2024 게토레이 ® 5V5 파이널스 2024의 자신감 향상 팀 토크에 깜짝 등장

런던, 2024년 6월 4일 /PRNewswire/ -- 게토레이의 초청으로 브라질의 전설적인 축구 스타 카카가 런던 UEFA 챔피언스 리그 결승전에 맞춰 함께 진행된 2024 게토레이 5v5 파이널스에서 패배한 팀을 격려했다. 카카는 경기 후 라커룸에 깜짝 방문해 어린 선수들에게 '결코 계속 패배하지만은 않는다(You Never Stay Defeated)'며, 패배가 가진 힘을 미래 성공의 밑거름으로 활용해야 한다고 조언했다.

결승전에서 브라질팀은 콜롬비아 팀을 5-1점 차로 제치고 승리를 거뒀다. 패배한 팀에게는 자신감 저하로 이어질 수 있는 이 실망스러운 순간을 희망적인 순간으로 바꿔놓을 수 있도록 카카는 감동적인 팀 토크를 통해 선수들의 마음을 달래주었고 패배를 회복과 성장의 밑거름으로 활용하라는 메시지를 공유했다.

창의적인 플레이와 골 득점 능력으로 유명한 카카 역시 선수 시절 다양한 도전에 직면했다. You Never Stay Defeated 팀 토크를 진행하는 동안, 카카는 자신이 시련을 어떻게 동기 부여의 계기로 전환했는지를 설명했다. 그 결과 카카는 2007 UEFA 챔피언스 리그 결승전에서 활약했고, 소속팀 밀란은 리버풀을 제치고 2-1로 승리했다.

You Never Stay Defeated 팀 토크에서 카카는 다음과 같이 강조했다. "2024 게토레이 5v5 결승에 올랐다는 것은 전 세계 13개 팀 중 두 번째 순위라는 놀라운 성취를 이룬 것이다. 그러나 특히 십대의 경우 패배는 영원한 것처럼 느껴질 수 있다. 놀라운 결과는 패배를 성공의 밑거름으로 삼을 때 비로소 달성할 수 있다. 나는 운 좋게도 오랫동안 성공적인 선수 시절을 보냈다. 그러나 그 과정에서 직면했던 시련이 승리하는 데 있어 밑거름이 되었다는 사실을 언제나 기억할 것이다. 패배를 어떻게 다루느냐야말로 여러분이 성공을 향해 나아가게 하는 발판이 된다."

런던 UEFA 챔피언스 리그 결승전에서 열린 올해 게토레이 글로벌 5v5 파이널스에 대해, 게토레이 마케팅 부사장인 바트 라카운트(Bart LaCount)는 다음과 같이 언급했다. "게토레이 글로벌 5v5 파이널스는 참가자에게 평생의 교훈과 스포츠의 가치를 제공한다. 카카의 You Never Stay Defeated 팀 토크는 패배를 극복하고 이전보다 훨씬 더 나아진 선수가 되어 가장 큰 축구 무대로 복귀한 경험을 생생하게 전해준다. Confidence Coach(자신감 코치)인 카카의 조언은 게토레이 5v5 파이널리스트와 전 세계 청소년에게 스포츠를 향한 꿈을 추구하는 데 필요한 자신감을 불어넣을 것이다."

게토레이 5v5 토너먼트는 시작된 이래로 전 세계 126,000여 명의 어린 선수들에게 긍정적인 스포츠 체험을 제공했다. 올해에는 라틴아메리카, 아시아, 중동, 유럽의 13개국이 토너먼트에 참가했고 참가자는 십대 청소년 약 26,000명에 달해, 2023년 대비 11,000명 늘었다. 5v5는 14~16세 청소년 선수들이 스포츠 활동 참여를 통해 최고의 잠재력을 발휘할 수 있도록 동기를 부여하는 행사다.

게토레이 Confidence Coaches 허브 Gatorade.com/Confidence-Coaches를 방문하면 자신감을 유지하는 방법을 확인하고 카카가 전달한 You Never Stay Defeated 팀 토크를 시청할 수 있다.

