GM Music, 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹 등과 전략적 투자계약 체결

-- 약 7000만 달러 상당 보유 지분 10% 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹과 텐센트에 매각

방콕 2024년 6월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 태국 최대 음반 회사 GMM Music이 5월 31일 중국의 선도적인 온라인 음악•오디오 엔터테인먼트 플랫폼 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(Tencent Music Entertainment Group, 이하 TME) 및 세계적으로 인정받는 인터넷 기술 기업 텐센트와 전략적 투자 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 TME와 텐센트는 GMM Music의 지분 10%를 7000만 달러에 인수하기로 했다. 이는 GMM Music이 보유한 현금과 음악 스트리밍 서비스 JOOX Thailand에 대한 소수 지분을 고려해 회사 가치를 7억 달러로 평가한 결과다. 이번 제휴로 GMM Music은 태국의 새로운 음악 경제를 주도하겠다는 목표 아래 새로운 성장을 위한 중요한 이정표를 달성했다. 이 협력 덕분에 GMM Music은 향후 분사 계획을 강화하는 한편, 사업을 확장하고, 지속 가능한 성장을 달성하고 세계적 수준의 전문성을 확보하는 동시에 미래 음악 혁신에 투자하여 글로벌 음악 산업의 발 빠른 진화와 보조를 맞춰 나갈 계획이다.



