에어로프레스, 에어로프레스 고 플러스 커피 트래블 시스템 출시

모험을 떠나는 여름 시즌에 맞춰 세계 최고 등급의 커피 프레스가 완벽한 여행용 커피 시스템 공개

팔로알토, 캘리포니아, 2024년 6월 3일 /PRNewswire/ - 아버지의 날과 모험을 떠나는 여름 시즌에 딱 맞춰, 60여 개국에서 55,000개 이상의 별 다섯 개 이상의 리뷰를 가진 아이코닉한 커피 프레스 제조사 에어로프레스(AeroPress, Inc.)는 커피 혁신의 동종 최초 돌파구인 '에어로프레스 고 플러스 컴플리트 트래블 커피 시스템'을 출시한다. 2019년에 출시한 베스트셀러 '에어로프레스 고'를 기반으로 한 에어로프레스 고 플러스는 4개의 특허(출원 중)를 바탕으로 다양한 혁신 기술이 적용된 완벽한 여행용 커피 시스템으로 개발되었다. 에어로프레스 고 플러스는 이 브랜드의 혁신적인 쓰리인원 브루잉 기술을 누수 방지 용 자화 슬라이더 뚜껑이 있는 이중 벽의 납이 없는 스테인리스 텀블러(블랙 또는 크림 색상으로 제공)에 편리하게 꾸릴 수 있는 크리스탈 클리어 커피 메이커에 결합한다. 이 컵홀더 호환 시스템은 맞춤 여행용 스쿱, 스터러 및 내장 필터 홀더와 함께 제공되며 이동 중에도 사용 가능하도록 컴팩트하고 빠르고 쉽게 꾸려 갈 수 있다.

