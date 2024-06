'호찌민시 리버 페스티벌', 규모 크게 늘려 여름 관광객 맞이

-- 제2회 '호찌민시 리버 페스티벌 2024' 5월 31일부터 6월 9일까지 개최

-- 흥미진진한 스포츠와 엔터테인먼트 및 예술 활동이 다양하게 펼쳐질 예정

호찌민, 베트남 2024년 6월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 호찌민시는 독특한 매력과 활기찬 라이프스타일과 인상적인 문화 및 역사 유산으로 방문객의 마음을 사로잡는 방법에 정통하다. 호찌민시는 이러한 매력에 더해 매년 여름 가장 기대되는 여름 축제 중 하나인 '호찌민시 리버 페스티벌(Ho Chi Minh City River Festival)'을 개최해 이곳에서만 느낄 수 있는 특별한 즐거움을 선사하며 점점 더 많은 관광객을 자석처럼 끌어들이고 있다.



