중국과 한국, 제2회 CISCE Roadshow에서 경제 관계 강화

서울, 대한민국 2024년 6월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2024년 5월 27일, 대한민국 서울에서 제8회 China-Japan-Korea Business Summit이 개최됐다. 여기에는 중국 국제무역촉진위원회(CCPIT)의 Ren Hongbin 회장이 이끄는 대표단이 참석했다. 이 행사에서는 China-South Korea Economic Exchange Meeting과 제2회 China International Supply Chain Expo(CISCE) Roadshow[https://en.cisce.org.cn/ ]가 함께 진행되었으며, 양국의 다양한 비즈니스 협회 및 기업 대표 200여 명이 참석했다.



CIEC, the organizer of CISCE, signed a MOU for the 2nd CISCE with the South Korea-China Private Sector Economic Cooperation Forum and the World Electric Vehicle Association (WEVA).