UAE, 퓨처 게임 2025 개최

피지털 인터내셔널, 아랍에미리트(UAE)를 퓨처 게임 2025 개최지로 선정 발표

이스탄불, 2024년 6월 3일 / PRNewswire/ -- 9개의 유망한 지원국들이 관심을 표명하여 엄청나게 경쟁이 치열한 선정 절차를 거친 후, UAE가 튀르키예 이스탄불에서 열린 첫 번째 세계 피지털 서밋에서 퓨처 게임(Games of the Future) 2025의 공식 개최지이자 목적지로 발표되었다.

United Arab Emirates confirmed as host of the Games of the Future 2025. Pictured: Miray Özdoğan; Nis Hatt, CEO of Phygital International and World Phygital Community; Rene Fasal, Head of the World Phygital Community; and Consul General H.E Saeed Abdulwahid Khamis R Saqer AlMheiri of the United Arab Emirates, at the World Phygital Summit 2024, Istanbul, Turkey.

아랍에미리트는 최고 수준의 인프라와 세계 최고 수준의 국제 행사를 조직하고 운영한 경험을 갖춘 글로벌 허브로서의 신뢰성을 확실하게 보여줌으로써 퓨처 게임 2025 개최지 선정 과정에서 당연한 선택임을 스스로 입증했다. 이러한 폭 넓은 경험은 개최지 선정 과정의 모든 단계에서 국가 최고 지도부의 강력한 의지와 결합되어 피지털 인터내셔널의 개최지 선정 전문가 코디네이터들이 UAE에 퓨처 게임 2025 개최의 영예를 수여하기로 만장일치로 결정하도록 했다.

퓨처 게임 2025는 피지털 스포츠의 정점에 있는 행사이다. 퓨처 게임 2025는 신체 경기와 디지털 경기 둘 모두에서 우수한 기량을 보여주는 수천의 균형 잡힌 운동선수들인 전세계의 다이내믹한 차세대 스포츠 영웅들이 출전하는 국제 대회이다. 300개 이상의 국제적인 팀들이 피지털 축구, 피지털 하키, 피지털 스케이트보드, 피지털 MMA 등을 포함한 다양한 종목에서 수많은 경기가 펼쳐 질 종합 스포츠 행사에 참가할 것으로 예상된다.

피지털 인터내셔널 CEO 니스 하트(Nis Hatt)는 "UAE를 퓨처 게임 2025의 개최국으로 발표하게 되어 기쁘게 생각한다"면서 "피지털 스포츠의 전세계 인기는 나날이 커지고 있기에 우리는 내년에도 토너먼트의 매진을 기대하고 있다. 우리는 UAE가 제시한 최고 수준의 대회 운영 계획과 자국민들을 건강하고 활동적으로 발전시키겠다는 명확하고 장기적인 약속이 이 행사가 큰 성공을 거둘 것이라는 것을 나로 하여금 의심치 않게 한 이 나라에 피지털의 불꽃을 전하게 되어 기쁘다. 퓨처 게임2025를 해보기 바란다!"고 말했다.

UAE 스포츠총국 사무총장 가님 알 하제리(Ghanim Al Hajeri)는 "퓨처 게임 2025 아랍에미리트 개최는 현 세계의 국제 스포츠를 재정의하는 흥미로운 순간을 의미한다"면서 "우리는 첨단 기술, 인기 있는 비디오 게임과 전통적인 스포츠를 결합한 혁신적이고 독특한 이 토너먼트를 개최하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다. 우리는 이 2025년 게임을 개최하는 것이 스포츠 세계의 리더인 우리의 위상을 확고히 할 뿐만 아니라 우리 전국의 디지털 커뮤니티를 활동적인 라이프스타일로 장려하고 2031년까지 전국민의 75%를 활동적으로 만든다는 우리의 국가 스포츠 목표를 달성하도록 해줄 것임을 확신한다"고 말했다.

퓨처 게임은 참가 제한이 없으며, 나이, 성별, 국적에 관계없이 모든 사람들을 환영한다. 피지털 인터내셔널은 UAE에서 열리는 퓨처 게임2025가 100개 이상의 국가에서 온 수천 명의 세계적인 운동선수들과 e스포츠 선수들을 국가 대표 및 다국적 팀의 일원으로 맞이할 것으로 기대하고 있다. 실제로 퓨처 게임 2026과 2027의 개최국 선정 절차가 이미 세계 각국에서 진행되고 있을 정도로 이 대회의 인기가 높다.

편집자 노트

피지털 인터내셔널은 전세계 피지털 스포츠의 프로모터이며 스포츠를 혁신하고 재정의하는 데 집중한다. 피지털 인터내셔널은 퓨처 게임을 관리하고 토너먼트를 운영하며 각 개최 도시 선정 과정을 감독한다.

세계 피지털 커뮤니티는 회원 네트워크에서 전세계 피지털 스포츠를 규제하고 프로모션 함으로써 팀들이 퓨처 게임에 출전할 수 있는 플랫폼을 제공한다.

퓨처 게임은 물리적인 것과 디지털의 세계를 융합하는 연례 국제 행사이며, 피지털 스포츠의 정점에 위치한다.



