캄보디아 음료회사 Hanuman, 복싱 영웅 Pacquiao 홍보대사로 임명!

프놈펜, 캄보디아 2024년 6월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 뛰어난 혁신과 품질로 유명한 캄보디아의 선도적 음료 회사 Hanuman Beverages가 전설적인 복싱 영웅 Manny Pacquiao와 기념비적인 파트너십을 체결했다. 이번 파트너십은 세계적으로 인정받는 우수한 제품을 만들기 위한 Hanuman의 여정에 중요한 이정표가 될 전망이다.



The official brand ambassador MOU signing between Hanuman Beverages and Manny Pacquaio