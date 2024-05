로열 캐리비안 그룹, 동사 브랜드인 로열 캐리비안 인터내셔널, 셀러브리티 크루즈와 실버시에 업계 최초의 로열티 자격 매치 프로그램 도입

로열 캐리비안 그룹은 평생 한번의 휴가를 평생 휴가로 바꾸기 위해 동사의 고객 경험을 향상시키고 휴가 경험의 생태계 전반에 걸쳐 고객들에게 보상을 제공하는 데 한 걸음 더 나아갔다

마이애미, 2024년 5월 31일 /PRNewswire/ -- 로열 캐리비안 그룹(Royal Caribbean Group (NYSE: RCL))은 오늘 로열 캐리비안 인터내셔널, 셀러브리티 크루즈, 실버시 등 3개의 완전 소유 브랜드의 로열티 회원들이 동사 브랜드 중 어느 하나에서도 동등한 자격을 얻게 된다고 발표했다. 이 공유 자격은 회원들의 기존 혜택에 추가하는 것으로서 세상을 보는 새로운 방법을 제공하며, 50척 이상의 멋진 배들이 모든 7개 대륙에 있는 1,000개의 목적지로 항해하고 있다.

Royal Caribbean Group Introduces Industry-First Loyalty Status Match Program Across Its Brands – Royal Caribbean International, Celebrity Cruises and Silversea