Xinhua Silk Road: 중국 롱커우시, 조달 행사 개최

-- 해외 기업과 무역•교류 활성화 목적

베이징 2024년 5월 31일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 최근 중국 동부 산둥성 룽커우시에서 국제 조달 행사가 개최됐다.



Photo shows that a Pakistani merchant tasted apple vinegar at an exhibition stand during the international procurement event held in Longkou City of east China's Shandong Province recently. (Source: Longkou/Liu Qiqiang)