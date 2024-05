하이얼, 2024 롤랑가로스 공식 파트너사로 선정

-- 세계 4대 메이저 테니스 대회에서 하이얼의 파워, 지능, 우아함을 뽐낼 기회

파리 2024년 5월 31일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 가전 부문 1위 브랜드* 하이얼(Haier)이 5월 26일부터 6월 9일까지 프랑스 파리에서 열리는 세계 4대 메이저 테니스 대회인 롤랑가로스 프랑스 파리 오픈의 공식 파트너로서 세계 최고의 테니스 챔피언들과 어깨를 나란히 하고 있다.



Play with the Number Ones: Haier Stars in Paris as Official Partner of Roland-Garros