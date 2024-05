Zoomlion, 레미콘 업계 전용 '3D 디지털 트윈 플랫폼' 출시

창사, 중국 2024년 5월 30일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.(이하 Zoomlion, 01157.HK)가 '후베이 이노베이션 가화 콘크리트 공장(Hubei Innovation Jiahua Concrete Plant)'에서 자사의 디지털 트윈(digital twin), 즉, 현실 세계의 기계나 장비, 사물 등을 컴퓨터 속 가상세계에 구현하는 플랫폼을 가동했다고 발표했다. 앞으로 이와 같은 실시간 3D 가상 모델은 레미콘 업계 내 디지털 사일로(silo•서로 단절된 곳)를 연결하여 지능형 운영을 도모하고, 비즈니스 효율성과 지속가능성 및 수익성을 높이는 데 필수적인 디지털 도구로 무장할 수 있게 도와줄 것으로 기대된다.



Comprehensive operational data displayed on Zoomlion's 3D digital twin platform for the ready-mix concrete industry