셔터스탁 스튜디오스, 텔리상15 개와 웨비상 네 개를 수상하여 어워드 시즌을 휩쓸어

이 세계적인 프로덕션 기업은 수상 경력이 있는 캠페인들의 광고 스토리텔링에 혁신적이고 몰입감 있는 가상 제작물을 접목

뉴욕, 2024년 5월 30일 /PRNewswire/ -- 셔터스탁(Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK))의 한 부문으로 사진, 비디오, 애니메이션, 가상 제작과 3D 니즈 등의 글로벌 제작을 위한 엔드투엔드 솔루션을 공급하는 셔터스탁 스튜디오스( Shutterstock Studios )는 텔리상 15 개와 웨비상 네 개를 수상하고 한 개는 웨비상 후보에 올린 엄청난 업계 상 수상 내용을 오늘 발표했다. 다양한 하이엔드 제작 기술과 강력한 스토리텔링을 활용하는 셔터스탁 스튜디오스는 레노버, 칼하트, 퀼 그리고 비영리 단체인 소마 등 여러 업계 고객들을 대표하여 이 권위 있는 상들을 수상했다.

Utilizing a variety of high-end production techniques and powerful storytelling, Shutterstock Studios secured the prestigious awards on behalf of clients across multiple industries, including Lenovo, Carhartt, Quill, and nonprofit SOMA.